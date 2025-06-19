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        Okul müdürü yaptığı pamuk şekerlerle mutluluğu çoğaltıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Ali Fuat Darende İlkokulu Müdürü Hasan Özcan, katıldığı etkinliklerde yaptığı pamuk şekerleri ücretsiz olarak ikram ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:11
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        Okul müdürü yaptığı pamuk şekerlerle mutluluğu çoğaltıyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Ali Fuat Darende İlkokulu Müdürü Hasan Özcan, katıldığı etkinliklerde yaptığı pamuk şekerleri ücretsiz olarak ikram ediyor.

        Ali Fuat Darende İlkokulu Müdürü Hasan Özcan, 10 yıl önce okullarında yaptıkları bir etkinlikte çocuklara pamuk şeker, mısır ve elma şekeri ikram etti.

        Çocukların pamuk şekere ilgisini fark eden Özcan, bu işi kendisinin yapabileceğini düşünerek pamuk şeker makinesi aldı.

        Özcan, o günden bu yana davet edildiği okul etkinlikleri ve sosyal projelerde hem çocuklar hem de yetişkinlere pamuk şeker ikram ederek mutlu olmalarını sağlıyor.

        Hasan Özcan, AA muhabirine, pamuk şekerin insanları mutlu etmede özel bir yanı olduğunu söyledi.

        Bir etkinlikte bu işi yapmaya karar verdiğini anlatan Özcan, "Yaklaşık 10 yıl önce okulumuzda yapılan bir etkinlikte çocuklar için pamuk şeker, elma şekeri ve mısır ikram etmiştik. Orada pamuk şekere çocukların ilgisini görünce, 'Ben de yapabilir miyim?' diye düşünerek makineyi üreten fabrikayı aradım. Onlar da nasıl yapıldığına dair bana video gönderdiler ve yapabileceğimi söylediler. 10 yıl önce bu makineye kendi imkanlarımla sahip oldum." dedi.

        Pamuk şeker makinesini aldıktan sonra öncelikle kendi okulundaki etkinliklerde çocuklara pamuk şeker yapmaya başladığını dile getiren Özcan, "Kendi okulumda, başka okullarda, sosyal etkinliklerde, halkın ve çocukların yararına olan şenliklere çağırıldığımda gittim. Tamamen gönüllü olarak çocuklara pamuk şeker yaptım." diye konuştu.

        - "Bir süre yapmayınca, 'Müdürüm uzun süre oldu yapmayacak mısınız?' diye soruyorlar"

        Kendisini motive eden şeyin mutluluk olduğunu vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

        "Ben temelinde sınıf öğretmeniyim, çocukları seviyorum. Çocukları bırakın, büyüklerin bile pamuk şeker aldığında sevindiğini görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu benim manevi hazzım oluyor. Beni en çok motive eden çocukların mutluluğu. Ben bir şenliğe gitmiştim. Orada yaşlı teyzeler vardı. 'Hayatımızda ilk kez yedik' deyip çok beğendiklerini söyleyerek sıraya girmişlerdi. O beni çok mutlu etmişti. "

        Öğrencilerin pamuk şeker yaparken kendisini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Özcan, "Daha sonra alışıyorlar. Bir süre yapmayınca, 'Müdürüm uzun süre oldu yapmayacak mısınız, program var yapmayacak mısınız?' diye soruyorlar. Ben de mümkün olduğunca etkinliklere katılıyorum." ifadelerini kullandı.

        4. sınıf öğrencilerinden Elif Nida Baltaş ise müdürlerinin çok güzel pamuk şekerler yaptığını dile getirerek, "Biz de çok mutlu oluyoruz. Bazen sinema etkinliği, bazen başka etkinlikler yapıyor. O bize etkinlik yaptıkça çok mutlu oluyoruz. O bizim pamuk dedemiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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