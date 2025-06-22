Kastamonu'da itfaiye ekipleri yangından kurtardıkları kediye kendi maskelerinden oksijen verdi

"Duman" adlı kedinin de yangın sırasında içeride olduğu bilgisinin ekiplere iletilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Nasrullah Meydanı'na yakın bir iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

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