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        Kastamonu'da itfaiye ekipleri yangından kurtardıkları kediye kendi maskelerinden oksijen verdi

        Kastamonu'da bir iş yerinde çıkan yangından itfaiye ekiplerince baygın halde kurtarılan kedi, ekiplerin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:40
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        Kastamonu'da itfaiye ekipleri yangından kurtardıkları kediye kendi maskelerinden oksijen verdi
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        Kastamonu'da bir iş yerinde çıkan yangından itfaiye ekiplerince baygın halde kurtarılan kedi, ekiplerin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

        Nasrullah Meydanı'na yakın bir iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

        "Duman" adlı kedinin de yangın sırasında içeride olduğu bilgisinin ekiplere iletilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, iş yerinin üst katında baygın halde bulduğu kediyi dışarıya çıkararak ilk müdahalesini yaptı.

        Ekipler kediye, kendi kullandıkları temiz hava solunum cihazından oksijen desteği sağladı. Kedi ekiplerin müdahalesinin ardından veterinere götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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