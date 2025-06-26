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        Kastamonu'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:06 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:06
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        Kastamonu'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.S'nin kullandığı 37 BD 310 plakalı, H.M. idaresindeki 34 FG 8650 plakalı hafif ticari araçlar Kastamonu Sinop kara yolunun Gömeç köyü yakınlarında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan R.S. ve E.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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