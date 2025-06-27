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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk kullanılmaz hale geldi

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:17 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:22
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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk kullanılmaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören köyünde Ahmet Demir'e ait odunluk ve garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki samanlıklara sıçradı.

        Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Daday ve Karabük'ün Eflani ilçesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti.

        Kontrol altına alınan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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