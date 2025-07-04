Karadeniz'de oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
İlçede sabah saatlerinde kıyıya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Karadeniz üzerinde hortum meydana geldi.
Hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.
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