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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 22:50 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:50
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyon kapsamında bir ikamette yapılan aramada 1,99 gram sentetik ecza tozu ile sentetik ecza hapları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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