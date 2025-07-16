Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyon kapsamında bir ikamette yapılan aramada 1,99 gram sentetik ecza tozu ile sentetik ecza hapları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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