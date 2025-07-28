Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Zanlıların araç, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu kapsamda şüpheliler Y.E.Y, Y.Y, S.Y. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah satışı yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

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