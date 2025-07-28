Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:02 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah satışı yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda şüpheliler Y.E.Y, Y.Y, S.Y. ve E.Ş. gözaltına alındı.

        Zanlıların araç, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Karabük'te 6. gün! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü trafik kazasında biçerdöver sürücüsü tutukl...
        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü trafik kazasında biçerdöver sürücüsü tutukl...
        Kastamonu'da Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınlarına karşı teyakkuz halind...
        Kastamonu'da Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınlarına karşı teyakkuz halind...
        Trafik kazasında ölen başkomiser Namdar'ın cenazesi Kastamonu'da defnedildi
        Trafik kazasında ölen başkomiser Namdar'ın cenazesi Kastamonu'da defnedildi
        Kastamonu'da "Dumansız Türkiye" kapsamında vatandaşlara sigaranın zararları...
        Kastamonu'da "Dumansız Türkiye" kapsamında vatandaşlara sigaranın zararları...
        Kastamonu'da fabrika sahiplerinin bağışladığı fidanlar okul bahçelerinde ye...
        Kastamonu'da fabrika sahiplerinin bağışladığı fidanlar okul bahçelerinde ye...
        Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü