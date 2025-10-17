Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ömer H. (25) yönetimindeki 37 AAE 604 plakalı tır, Kastamonu-İnebolu kara yolu İskir mevkisinde, Ersin S'nin (49) kullandığı 37 EN 069 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
