        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:17 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:33
        Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ömer H. (25) yönetimindeki 37 AAE 604 plakalı tır, Kastamonu-İnebolu kara yolu İskir mevkisinde, Ersin S'nin (49) kullandığı 37 EN 069 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

