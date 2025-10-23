Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Polis kırık fardan ölümlü kazaya karışan araç ve sürücüsüne ulaştı

        Kastamonu'da kullandığı minibüsle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, polisin titiz çalışması sonucu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:50 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:50
        Polis kırık fardan ölümlü kazaya karışan araç ve sürücüsüne ulaştı
        Kastamonu'da kullandığı minibüsle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, polisin titiz çalışması sonucu tespit edildi.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İhsangazi ilçesi Kuşçular Mahallesi yakınlarında 20 Ekim'de kara yolu kenarında ölü bulunan kişinin İbrahim Çakal olduğu tespit edildi.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İhsangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

        Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından olay yerinde yapılan incelemede bulunan araç farı kırıklarının marka eşleştirmesi sonucu İbrahim Çakal'a çarptığı değerlendirilen araç tipi belirlendi. Kaza yeri çevresinde güvenlik kamerası bulunmaması nedeniyle bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki iki noktada yer alan kameralardan 230 saatlik görüntü incelemesi yapan ekip, 13 şüpheli araç tespit etti.

        Olayın ardından aracın başka bir kente gitmiş olabileceği değerlendirilerek Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yürütülen analiz sonucu şüpheli araç sayısı 2'ye düşürüldü. Araçlardan birinin Bartın'da tamir ettirildiğinin anlaşılması üzerine yapılan incelemede, tamir ettirilen minibüsün farı ile olay yerinde bulunan kırık far parçaları eşleşti.

        Bunun üzerine minibüsün sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. Kastamonu'ya getirilen M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

