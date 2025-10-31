Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ilgaz Dağı tırmanışı yapıldı
Kastamonu'da Cumhuriyet'in ilan edilişinin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Ilgaz Dağı Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndan Ilgaz Dağı Hacet Tepesi Zirvesi'ne Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldığı belirtildi.
Kastamonu Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğunca organize edilen yürüyüşün yaklaşık 14 kilometre sürdüğü, zirveye ulaşan 30 kişilik grubun saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra inişe geçtiği ifade edildi.
