Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ilgaz Dağı tırmanışı yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndan Ilgaz Dağı Hacet Tepesi Zirvesi'ne Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldığı belirtildi.

