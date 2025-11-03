Milli boksörler Ece ve Berfin, Riyad'dan altın madalyalarla dönmek istiyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksörler Ece Asude Ediz ve Berfin Kabak, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan'da 7-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek oyunların hazırlıklarını Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan milli boksörler, organizasyonda şampiyonluk için yumruk sallayacak.

Milli boksör Ece Asude Ediz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yaşında olduğunu ve boksa 15 yaşında başladığını söyledi.

Boksa zayıflamak için başladığını anlatan Ece, "Boksa başlamadan önce 80 kiloydum. Zayıflamak için babamın sayesinde başladım. İki yıl sonra yıldızlar kategorisinde 80 kiloda Avrupa şampiyonu oldum." dedi.

Gençler kategorisinde Avrupa üçüncüsü olduğunu ifade eden Ece Asude Ediz, daha sonra zayıflayarak 57 kiloda ringe çıktığını belirtti.

Kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğunu anlatan Ece, "İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olmak istiyorum. İlk defa katılacağım, çok heyecanlıyım. Kadın boksörlerin adının duyulması çok güzel. Ben de daha iyi bir parçası olmak isterim." ifadelerini kullandı.

- "Öz güvenim yerine geldi"

Boksa öz güven eksikliği nedeniyle 2019 yılında başlayan 23 yaşındaki milli boksör Berfin Kabak ise kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının olduğunu dile getirdi.

Boks ile birlikte hayatında birçok değişimin olduğunu anlatan Berfin, "Ben öz güvensiz biriydim. Kendimi ifade etmek için ağabeyim beni boksa yönlendirdi. Öz güvenim hem normal hayatta hem de ringde yerine geldi." diye konuştu.

Ringe 65 kiloda çıkan Berfin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na iyi hazırlandıklarını kaydederek, "İki kamp yaptık. Kendimi hazır hissediyorum. Takım olarak da hazırız. İnşallah güzel sonuçla döneceğiz. Hedefim birincilik, buna inanıyorum. Hedefimiz altın." değerlendirmesinde bulundu.