        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda sonbaharda renk şöleni yaşanıyor

        Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan Kastamonu'nun Küre ilçesindeki Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı sonbaharın renklerine büründü.

        Giriş: 03.11.2025 - 14:42 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:42
        Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda sonbaharda renk şöleni yaşanıyor
        Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan Kastamonu'nun Küre ilçesindeki Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı sonbaharın renklerine büründü.

        Ormanlarındaki zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle ilgi gören Küre Dağları'nda sonbaharla birlikte yeşilden sarı ve kahverengine dönen ağaçlar, mevsimin eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

        Sonbaharda tabiat parkını ziyaret edenler, yürüyüş parkurlarında gezinti yaparak, yeşil çayırların etrafını saran, renk değiştiren ağaçları ve dağları görüntülemenin keyfini yaşıyor.

        Tabiat parkının ziyaretçilerinden Nursel Yazıcıoğlu Şavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğada en güzel sonbahar renklerinin görülebileceği bir alanda olduklarını belirtti.

        Türkiye'nin en güzel sonbahar manzaralarının bu bölgede görülebileceğini anlatan Şavak, "Etrafa baktığımızda dağların güzelliğini, renklerin harika oluşunu, doğanın en güzel renklerini ve sonbaharı Küre Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda görüyoruz." dedi.

        İl merkezinden gelen Mustafa Özkan da sonbaharın Küre Dağları'nda sanata dönüştüğünü ifade ederek, "Sonbaharın, hüzünden huzura insanın içini açan binbir çeşit renklere dönüştüğü bir yerdeyiz. Herkesi, sonbaharın en güzel renklerinin yer aldığı Kastamonu'nun birçok noktasına davet ediyoruz." diye konuştu.

