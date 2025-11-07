Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Düşen helikopterden yaralı kurtulan ormancı "yeşil vatan" için görevi başında

        ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Denizli'de 2022'de düşen yangın söndürme helikopterinden yaralı kurtulan Kenan Erdem, "yeşil vatan"ın korunması için görevini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düşen helikopterden yaralı kurtulan ormancı "yeşil vatan" için görevi başında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Denizli'de 2022'de düşen yangın söndürme helikopterinden yaralı kurtulan Kenan Erdem, "yeşil vatan"ın korunması için görevini sürdürüyor.

        Kastamonu'da orman muhafaza memuru olarak çalışan 31 yaşındaki Erdem, Taşköprü'de konuşlanan yangın söndürme helikopterinde 2 Eylül 2022'de Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı idari temsilci olarak görevlendirildi.

        Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yangın söndürme çalışmalarına katılan Erdem'in içinde bulunduğu helikopter, 21 Eylül 2022'de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Kastamonu'daki Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden havalandı.

        Helikopter, Denizli Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterdeki Rusya uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında Kenan Erdem'in de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Tedavisinin ardından 1 yıl sonra yeniden iş başı yapan Erdem, "yeşil vatan"ı korumak için yine yangın söndürme helikopterinde görev alıyor.

        Erdem, AA muhabirine, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2020'de mesleğe başladığını söyledi.

        Çocukluğundan beri helikopterleri çok sevdiğini belirten Erdem, "Her çocuk gibi büyüdüğünde pilot olmak isteyen biriydim. Gittiğim bir yangında helikopterin yangına müdahale edişi beni çok etkiledi. Bu sebeple içimden, 'İnşallah bir gün ben de helikopterde görev alabilirim' diye geçirdim. Sonra çalıştığımız bölgeye helikopter görevlendirildi. Ben de amirlerime gönüllü olduğumu söyledim. 2022 yılında da helikopterde çalışmaya başladım." dedi.

        - "Bu uğurdaki hevesim, merakım korkularımdan daha fazlaydı"

        Aynı yıl görev yaptığı helikopterin düştüğünü söyleyen Erdem, "Orada 2 kişi hayatını kaybetti, diğer arkadaşlarımız da ben dahil yaralandık. Uyandığımda helikopterin enkazının içindeydim, kendim çıkabildim. Kaburgalarımdan birkaçı kırılmıştı. Başımın arkasında açık bir yara, sol bacağımda problem, akciğerde de biraz sıkıntı vardı. Sonra 112'yi aradık, amirlerime bildirdim helikopterin düştüğünü." ifadesini kullandı.

        İşine döndükten 1 yıl kadar sonra tekrar helikopterde görev aldığını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

        "Helikoptere bindiğimde ilk etapta düşünüyordum, 'korkar mıyım, endişe duyar mıyım, fobim oluştu mu?' gibi ama bir şey değişmedi. Yine uçmaya, yangınlara müdahale etmeye devam ettik. Hava araçlarına merakım çok fazla. O yüzden talihsiz, birçok kişide travma yaratabilecek bir olay olsa bile yeşil vatanı korumak maksadıyla helikopterde tekrar görev almak benim için gerçekten çok kıymetli bir şeydi. Bu uğurdaki hevesim, merakım korkularımdan daha fazlaydı."

        Erdem, ormanları korumanın orman muhafaza memuru olarak asli görevleri olduğunu vurgulayarak, "Orman yangınları büyük oranda insan kaynaklı. Vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için resmi başvuru yapıldı
        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için resmi başvuru yapıldı
        Kastamonu'da kaybolan kadının eşi: Habersiz hiçbir yere çıkmazdı
        Kastamonu'da kaybolan kadının eşi: Habersiz hiçbir yere çıkmazdı
        İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya getirilen 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
        İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya getirilen 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis ce...
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis ce...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam e...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam e...
        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı
        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı