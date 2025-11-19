Sinop Belediye Başkanı Gürbüz'ün makam aracı Kastamonu'da domuz sürüsüne çarptı

Sinop Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gürbüz'ün makam aracının Ankara dönüşü domuz sürüsüne çarptığı, Gürbüz ve makam şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

