Sinop Belediye Başkanı Gürbüz'ün makam aracı Kastamonu'da domuz sürüsüne çarptı
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün içerisinde bulunduğu makam aracı Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde domuz sürüsüne çarptı.
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün içerisinde bulunduğu makam aracı Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde domuz sürüsüne çarptı.
Emin Gümüş idaresindeki makam aracı, Çakıl mevkisinde domuzlara çarptı.
Kazada 10'dan fazla domuz öldü, araçta ise maddi hasar oluştu.
Sinop Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gürbüz'ün makam aracının Ankara dönüşü domuz sürüsüne çarptığı, Gürbüz ve makam şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.