        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Sinop Belediye Başkanı Gürbüz'ün makam aracı Kastamonu'da domuz sürüsüne çarptı

        Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün içerisinde bulunduğu makam aracı Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde domuz sürüsüne çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 21:28 Güncelleme: 19.11.2025 - 21:28
        Sinop Belediye Başkanı Gürbüz'ün makam aracı Kastamonu'da domuz sürüsüne çarptı
        Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün içerisinde bulunduğu makam aracı Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde domuz sürüsüne çarptı.

        Emin Gümüş idaresindeki makam aracı, Çakıl mevkisinde domuzlara çarptı.

        Kazada 10'dan fazla domuz öldü, araçta ise maddi hasar oluştu.

        Sinop Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gürbüz'ün makam aracının Ankara dönüşü domuz sürüsüne çarptığı, Gürbüz ve makam şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

