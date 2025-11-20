Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Aybaba, Kastamonu Valisi Dallı'yı ziyaret etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dallı da Aybaba ve teknik ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 14 Yaş Altı Milli Takımı seçmeleri için Kastamonu'ya gelen Aybaba ve beraberindeki TFF Elit Futbolcu Gelişim Sorumlusu Caner Kaya, Amatör Futbolcu Gelişim Sorumlusu Halil İbrahim Toy, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu'nun yer aldığı heyet, Dallı ile görüştü.

