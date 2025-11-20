Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Aybaba, Kastamonu Valisi Dallı'yı ziyaret etti

        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 19:52 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:52
        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 14 Yaş Altı Milli Takımı seçmeleri için Kastamonu'ya gelen Aybaba ve beraberindeki TFF Elit Futbolcu Gelişim Sorumlusu Caner Kaya, Amatör Futbolcu Gelişim Sorumlusu Halil İbrahim Toy, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu'nun yer aldığı heyet, Dallı ile görüştü.

        Aybaba, Valilik makamında gerçekleşen ziyaretin anısına Dallı'ya milli takım forması hediye etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dallı da Aybaba ve teknik ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

