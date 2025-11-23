97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor

KADİR YILDIRIM - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Hanife Karagülle, 30 yıldır günlük tutuyor.

Üç çocuk annesi Hanife Karagülle, her yıl bir ajanda kullanarak yaşadıklarını gün gün not ediyor.

Banka müdürü eşi Mehmet Karagülle'yi 1979 yılında, büyük oğlu Hamdi Karagülle'yi ise kısa süre önce kaybeden Karagülle, günlüklerinde acılarına yer vermiyor.

İki çocuğu ve 13 torununun İstanbul ve Bursa'da yaşadığını belirten Karagülle, AA muhabirine, 30 yıldır günlük tuttuğunu söyledi.

Acı ve üzüntülerini günlüğüne yazmadığını dile getiren Karagülle, "Gelen arkadaşlarımı, beni sevenleri, anılarımı yazıyorum. Yalnız üzüntülerimi yazmıyorum. Mesela eve bir şey alsam, onu şu fiyata aldım, yahut da bana bakan hanıma verdiğim para, ne kadar bankadan para çektim, ne kadar param kaldı, onları yazıyorum." dedi.

Her yıl bir ajanda bitirdiğini ve yılbaşında torunu tarafından gönderilen yeni ajandaya yazmaya başladığını vurgulayan Karagülle, "Atatürk'ü çok seviyorum. Torunum bana Atatürklü ajandalar gönderiyor. Bu günlükleri unutmayayım diye yazıyorum. Telefonla arayanları, ziyaretime gelenleri yazıyorum. Bunlar beni memnun ediyor. Teşekkür ediyorum, dua ediyorum onlara. Sevindiğim şeylerin günlerini belli ediyorum. Mesela bir eşya alsam onun tarihini atıyorum. Namazımı kılıyorum, tespihlerimi çekiyorum, dua ediyorum." ifadelerini kullandı.