        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da mera altyapısını desteklemek için bin sıvat dağıtıldı

        Kırsal alanları desteklemek amacıyla hazırlanan "Meralara Sıvat Dağıtımı Projesi" kapsamında Kastamonu'da bin sıvat (hayvan sulama teknesi) dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:15
        Kastamonu'da mera altyapısını desteklemek için bin sıvat dağıtıldı
        Kırsal alanları desteklemek amacıyla hazırlanan "Meralara Sıvat Dağıtımı Projesi" kapsamında Kastamonu'da bin sıvat (hayvan sulama teknesi) dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Kastamonu genelinde hayvancılığı desteklemek amacıyla hazırlanan "Meralara Sıvat Dağıtımı Projesi" hayata geçirildi.

        Proje çerçevesinde Kastamonu merkezi ve 15 ilçede 253 köy merasına yerleştirilmek üzere yüzde 100 hibeli bin sıvat dağıtıldı.

        Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sıvat dağıtım töreni düzenlendi.

        Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, törende yaptığı konuşmada, tarımsal altyapının güçlendirilmesinin kırsal kalkınmadaki önemine dikkati çekti.

        Devletin imkanlarının üreticiler için seferber edildiğini vurgulayan Atılkan, şunları kaydetti:

        "Kastamonu, tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bir şehrimiz. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ile devletimiz, en ücra köşedeki üreticimize kadar ulaşarak onların üretim şartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bugün dağıtımını yaptığımız bu sıvatlar, sadece birer ekipman değil, meralarımızdaki verimliliği artıracak, çiftçimizin iş yükünü hafifletecek önemli birer hizmettir. Suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır. Üreticimizin alın terine değer katacak bu projenin ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyorum."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ise meralardaki su sorununu çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Projenin yaban hayatı için de önemli olduğunu aktaran Kılıç, "Uyguladığımız Sıvat Dağıtımı Projesi ile meralarımızın altyapılarının iyileştirilmesini, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yetiştiricilerimiz, sürülerini her yıl periyodik olarak yerleşim yerlerinden uzak meralara götürmekte ve buralarda hayvanlarını sulamada ciddi zorluklar yaşamaktaydı. Verilen bu sıvatlarla su sorununu kökten çözmeyi hedefledik. Ayrıca meralara yerleştirilen bu sıvatlardan sadece besi hayvanları değil, doğadaki diğer yaban hayvanları da yararlanarak ekosisteme katkı sağlayacak. Yeni projelerle üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

        Tören sıvatların dağıtımı ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

