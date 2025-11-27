Kastamonu'da mera altyapısını desteklemek için bin sıvat dağıtıldı

Kırsal alanları desteklemek amacıyla hazırlanan "Meralara Sıvat Dağıtımı Projesi" kapsamında Kastamonu'da bin sıvat (hayvan sulama teknesi) dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Kastamonu genelinde hayvancılığı desteklemek amacıyla hazırlanan "Meralara Sıvat Dağıtımı Projesi" hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde Kastamonu merkezi ve 15 ilçede 253 köy merasına yerleştirilmek üzere yüzde 100 hibeli bin sıvat dağıtıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sıvat dağıtım töreni düzenlendi.

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, törende yaptığı konuşmada, tarımsal altyapının güçlendirilmesinin kırsal kalkınmadaki önemine dikkati çekti.

Devletin imkanlarının üreticiler için seferber edildiğini vurgulayan Atılkan, şunları kaydetti:

"Kastamonu, tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bir şehrimiz. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ile devletimiz, en ücra köşedeki üreticimize kadar ulaşarak onların üretim şartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bugün dağıtımını yaptığımız bu sıvatlar, sadece birer ekipman değil, meralarımızdaki verimliliği artıracak, çiftçimizin iş yükünü hafifletecek önemli birer hizmettir. Suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır. Üreticimizin alın terine değer katacak bu projenin ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyorum."