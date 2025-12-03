Kaymakamlıktan dolandırıcılara karşı gazete ile mücadele

HÜSEYİN TAVUKÇU - Kastamonu'da, Devrekani Kaymakamlığı tarafından vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmak amacıyla gazete yayımlandı.

Devrekani Kaymakamlığı, son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla "Kanma" isimli bin adet gazete hazırladı.

Telefonla ya da siber dolandırıcılık gibi konularda örnek olaylarla vatandaşların uyarıldığı 8 sayfalık gazete, jandarma ve emniyet görevlileri tarafından ilçe merkezi, kahvehaneler, sokaklar ve trafik kontrol noktalarında dağıtılmaya başlandı.

Jandarma ve polisler tarafından dağıtımlar sırasında, özellikle telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi gibi tanıtan, internet üzerinden gerçekleştirilen sahte satış ve kimlik doğrulama dolandırıcılıkları, banka bilgisi talep eden sahte linkler ve yardım kampanyası adı altında yapılan girişimler hakkında bilgiler verildi.

İlçe esnafından Özkan Cabbar, AA muhabirine, çok güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Kaymakamlığımıza öncelikle teşekkür ediyorum, başarılı bir çalışma olmuş. Son zamanlarda ilçemizde ve Türkiye genelinde dolandırıcılık olaylarına sık sık rastlanıyor. Özellikle ben şahit oldum. İlçemizde de bu dolandırıcılık konuları arttı. Ondan dolayı milletin bilinçlenmesi adına başarılı bir çalışma olmuş." dedi.