        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kaymakamlıktan dolandırıcılara karşı gazete ile mücadele

        HÜSEYİN TAVUKÇU - Kastamonu'da, Devrekani Kaymakamlığı tarafından vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmak amacıyla gazete yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:37
        Devrekani Kaymakamlığı, son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla "Kanma" isimli bin adet gazete hazırladı.

        Telefonla ya da siber dolandırıcılık gibi konularda örnek olaylarla vatandaşların uyarıldığı 8 sayfalık gazete, jandarma ve emniyet görevlileri tarafından ilçe merkezi, kahvehaneler, sokaklar ve trafik kontrol noktalarında dağıtılmaya başlandı.

        Jandarma ve polisler tarafından dağıtımlar sırasında, özellikle telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi gibi tanıtan, internet üzerinden gerçekleştirilen sahte satış ve kimlik doğrulama dolandırıcılıkları, banka bilgisi talep eden sahte linkler ve yardım kampanyası adı altında yapılan girişimler hakkında bilgiler verildi.

        İlçe esnafından Özkan Cabbar, AA muhabirine, çok güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Kaymakamlığımıza öncelikle teşekkür ediyorum, başarılı bir çalışma olmuş. Son zamanlarda ilçemizde ve Türkiye genelinde dolandırıcılık olaylarına sık sık rastlanıyor. Özellikle ben şahit oldum. İlçemizde de bu dolandırıcılık konuları arttı. Ondan dolayı milletin bilinçlenmesi adına başarılı bir çalışma olmuş." dedi.

        Mahalle Muhtarı Erdal Kırtoğlu ise gazeteyi çok beğendiğini dile getirerek, "Çok anlamlı bir çalışma olmuş. İhtiyarlarımız için çok faydalı bir gazete, okumalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

