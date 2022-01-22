Donmak üzere olan kuşa vatandaşlar sahip çıktı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde bir vatandaş, aç ve bitkin halde donmak üzereyken bulduğu kuşu yeninden hayata döndürdü.

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı İhsanlı köyünde yaşayan Aşkın Ölmez, aracı ile işten döndüğü sırada donmak üzereyken bulduğu kuşu ısıtıp yiyecek vererek hayata döndürdü. Çulluk kuşunu koruma altına alan Aşkın Ölmez, kuşu ilk olarak ısıtıp canlandırdı. Ardından aç ve bitkin düşen kuşun karnını doyuran Ölmez, kuşu güvenli bir yerde muhafaza etti. Kuşun kendisine gelmesini bekleyen Ölmez, bir süre sonra kuşu tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

İşten döndüğü sırada kar içerisinde kanatları donduğu için uçamayan bir kuş gördüğünü anlatan Ölmez, “Aracımı durdurup inip aldım. İlk önce kuşu aracımda ısıttım, biraz su ve bir parça ekmek verdim. Bir süre sonra donan kanatları açıldı. Kuşu eve götürdüm, burada bir süre takip edip tedavisini yaptım. Ardından kendisine gelen kuşu tekrar doğaya saldım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.