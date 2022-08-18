Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Gürkan YILMAZ/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Taşköprü yolu 12'nci kilometresindeki Hatipli Köyü mevkisinde meydana geldi. 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tasköprü Gürkan YILMAZ
2022-08-18 21:43:44
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