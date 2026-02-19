Kastamonu İmsakiye 2026: Kastamonu'da ilk iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
On bir ayın sultanı Ramazan kapıyı çaldı. 19 Şubat Perşembe sabaha karşı ilk sahur heyecanı yaşandı. Aynı günün akşamında ise milyonlarca Müslüman ilk iftar sofralarında buluşacak. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlara rehberlik edecek 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece Kastamonu sahur saati ve imsak vakti belli oldu. Kastamonu İmsakiye 2026 ile iftar ve teravih saatleri de netleşti. Peki, Kastamonu'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte 29 günlük 2026 Kastamonu iftar vakti ve sahur saati...
KASTAMONU’DA İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Kastamonu İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur (imsak) vakti saat 06.02’de sona erdi.
Kastamonu'da ilk iftar 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 18.30'da yapılacak.
Yatsı ezanı saat 19.50’de okunacak. Yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.
20 Şubat Cuma sahur için imsak vakti ise 06.01 olacak.
2026 Kadir Gecesi Ne Zaman?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
KASTAMONU İMSAKİYE 2026
Kastamonu’nun iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Kastamonu İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Kastamonu Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Merkez, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya.
Tüm Kastamonu ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.