Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kastamonulu esnafın kardan heykelleri beğeni topluyor

        Kastamonulu esnafın kardan heykelleri beğeni topluyor

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 11 yıldır kardan heykeller yapan esnaf, bu yıl 'gülen adamlar' heykeli yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:39 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Azdavay'daki Şehitler Gaziler Parkı'nda 11 yıldır kardan yaptığı heykellerle tanınan esnaf Tacettin Kömür, bugüne kadar Atatürk, koltukta oturan insanlar, Azdavay'ın yöresel kıyafetli kadınları, sırtında top mermisi taşıyan Seyit Onbaşı, Nasreddin Hoca gibi çok sayıda heykel yaptı.

        2

        Son olarak bu sene kar yağışını gülerek karşılayan 'gülen adamlar heykeli' yapan Kömür'ün çalışması vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

        3

        Kömür, geçmiş yıllardan farklı olarak dükkanın önüne bir tane de ayı heykeli yaptı. İlçede hırdavat dükkanı bulunan Tacettin Kömür, kardan heykel yapmayı çok sevdiğini söyledi.

        4

        Artık bunun bir alışkanlık haline geldiğini ifade eden Kömür, "10-11 yıldır her sene kar yağdığında değişik değişik kardan adamlar yapıyorum. İnsanlar buraya geliyor, fotoğraflarını çekiyor. 

        5

        Her sene de gelip soruyorlar, 'Bu sene ne yapacaksın?' diye merak ediyorlar. Biz de işte her sene değişik şeyler yapmaya çalışıp milletin daha güzel fotoğraf çekmesini istiyoruz" dedi.

        6

        Bu sene yeni bir figür yapmak istediğini kaydeden Kömür, "Kar yağınca gülen adamlarla karşılamayı yaptık. Bir günde iki gülen adam kafasını yaptım. Daha da yapacaktık. Kar yapışmıyor artık. Onun için yapamıyoruz" diye konuştu.

        7

        Görenlerin heykelleri çok beğendiğini dile getiren Kömür, "Teşekkür ediyorlar, takdir ediyorlar. Fotoğraf çektirip eşe dosta gönderiyorlar. Kardan heykelleri aslında çocukluğumdan beri yapıyorum ama burada bu şekilde yapmıyordum. Bir süredir de bu parkta yapıyorum. Her sene değişik şeyler yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

        8

        "HER SENE DEĞİŞİK DEĞİŞİK HEYKELLER YAPIYOR"

        İlçe sakinlerinden Fahrettin Cebeci, Tacettin Kömür'ün çok güzel heykeller yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

         

        9

        "Senelerden beri esnaf arkadaşımız. Her sene kış olduğu zaman, kar yağdığı zaman çok güzel, Allah vergisi olan bir şeyle işte gördüğünüz heykelleri yapıyor. Atatürk heykeli, insan, hayvan heykelleri yapıyor. 

        10

        Her sene değişik değişik heykeller yapıyor. Hepimiz seviyoruz kendisini ve kutluyoruz. Azdavaylı olarak da gurur duyuyoruz. Bütün gören çoluk çocuk, herkes, büyüğü yaşlısı geliyor fotoğraf çektiriyor. Burada bir anı olarak kendine saklıyor."

        #Kastamonulu esnaf
        #kardan adam
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!