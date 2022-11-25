2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında Senegal ile karşılaşıyor.
STAT: Al Thumama Stadı
HAKEM: Antonio Mateu (İspanya)
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1
KATAR: Barsham, Correia, Ahmed, Mohammad, Khoukhi, Hassan, Al Haydos, Boudiaf, Madibo, Ali, Afif
SENEGAL: Mendy, Sabaly, Jakobs, Diallo, Gueye, Mendy, Diatta, Diedhiou, Sarr, Dia
Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.
Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.
YORUMLAR