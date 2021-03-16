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Katar, Suriye için kapsamlı çözüm çağrısında bulundu

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulue el-Hatır, uluslararası toplumu, Suriye'de kapsamlı gerçek siyasi geçiş için çözüme yönelik yeni yol ve süreçler bulmaya ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Suriye halkına destek olmaya çağırdı

Katar, Suriye için kapsamlı çözüm çağrısında bulundu
Katar'dan uluslararası topluma Suriye çağrısı
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AA

Katar resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Hatır, BM İnsan Hakları Konseyi 46'ıncı oturumu kapsamında sanal ortamda düzenlenen "Suriye ve 10 yılın muhasebesi" adlı programda konuştu.

Hatır, Suriye krizinin başlangıcından bu güne kadar 10 yıl geçmesine rağmen insanlık krizi ve Suriye halkının ızdıraplarının devam ettiğine dikkati çekti.

"Uluslararası toplum, dostane çözüme ulaşma konusunda başarısızlığa uğramıştır." diyen Hatır, 10 yıllık acının ardından tüm tarafların Suriye'de çözümün askeri değil siyasi olacağı hususunda müttefik olduklarını ifade etti.

Hatır, Suriye'nin istikrarı, birliği ve bağımsızlığının dar politik çıkarların üstünde tutulmasının gelecekteki herhangi bir çözümün temel dayanağı olması gerektiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; "Halkların sıkıntılarını hafifletmekte başarısız olduklarını" dile getiren Hatır, kalkınmış ülkeleri dahi yıpratan Kovid-19 salgınıyla şimdi ortaya çıkan krizin katlanarak daha da büyüdüğünü vurguladı.

Hatır, uluslararası toplumun Suriye halkına pandemiyle mücadelede destek vermesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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