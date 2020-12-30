Siemens ve AES Corp’un ortak girişimi olan batarya şirketi Fluence, Katar Varlık Fonu ile 125 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına varıldığını duyurdu.

BloombergHT'de yer alana habere göre anlaşmayla birlikte Katar Yatırım Kurulu Fluence’in yüzde 12 hissesine sahip olacak ve böylece şirketin değeri de 1 milyar dolar olarak belirlenecek.

Siemens ve AES ise şirket başına yüzde 44 hisse bulundurmaya devam edecekler.

AES CEO’su Andres Gluski anlaşma ile ilgili, “Bu şirketi yükseltme ve halka arz etme stratejimizde bu bir adım daha demek.” dedi.

Yatırımla birlikte Fluence enerji depolama operasyonlarını büyütecek ve enerji piyasasında batarya kullanımındaki verimliliği artıracak bir yazılım geliştirecek.

Güneş panelleri ve rüzgâr tribünlerinden üretilecek enerjinin depolanması ihtiyacıyla birlikte küresel enerji depolama sektörünün gelecek yıllarda patlama yaşaması bekleniyor.

BloombergNEF tahminlerine göre, küresel enerji depolama piyasası önümüzdeki 30 yılda 1 trilyon dolar yatırım çekebilir.

Katar Varlık Fonu, Kasım ayının sonunda Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesini 200 milyon dolara satın almıştı.