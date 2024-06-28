Katarakt hastalığından bağışıklık sistemini korumaya kadar: Kayısının vücuda sağladığı faydalar!

Kayısı, hem lezzeti hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle iyi bir yaz meyvesi alternatifidir. Bu altın rengi meyve, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir ve vücudumuza pek çok fayda sağlar. Haberimizde sindirimden cilt sağlığına, bağışıklık sisteminin güçlenmesinden göz sağlığına kadar geniş bir yelpazede yarar sağlayan kayısının yararlarını derledik. İşte, detaylar...