3 | 14

Açılış töreni sonrasında katılımcı firmaların 2019 yaz ve 2020 kış sezonu iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, çorap, şort ve tayt gibi ürünlerinin tanıtıldığı stantları gezen Kate Grigorieva, yeni tasarımları çok beğendiğini söyledi. 80 ülkeden yaklaşık 30 bin ziyaretçinin geldiği fuarda konuklar da ünlü modele büyük ilgi gösterdi. Kate Grigorieva, pek çok hayranıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.