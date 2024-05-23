Kate Hudson: Terapistim 30'lu yaşlarımda bir yıl flört etmemi yasakladı

"FLÖRT ETMEYİ UNUTTUM"

Kate Hudson, ilişki orucu yaşadığı dönemi şöyle anlattı: Çok spesifik bir terapi sürecinden geçiyorduk. Bu aslında başıma gelen bazı şeyleri çözmekle ilgiliydi ve sonra çok duygusal bir gelişme yaşadım. Dikkatimi dağıtan herhangi bir şey varsa sanırım bunu başaramazdım. Bu durum her şeyi çok daha net görmemi sağladı.

Bir yıl boyunca flört potansiyeli taşıyan erkeklerden uzak duran Kate Hudson, bir yılın sonunda terapistinin kendisine, "Tamam, tekrar flört edebilirsin" dediğini, ancak kendisinin "O ne demek? Nasıl flört ediliyor? Unuttum" diye karşılık verdiğini anlattı.