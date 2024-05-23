Kate Hudson: Terapistim 30'lu yaşlarımda bir yıl flört etmemi yasakladı
Kate Hudson, terapistinin tavsiyesiyle geçmişte bir yıl boyunca hiçbir erkekle flört etmediğini açıklarken; "Erkeklerle konuşabiliyordum ama telefon numaramı veremiyordum" dedi
Başrolünde yer aldığı 2003 yapımı 'Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir' ile hatırlanan ünlü oyuncu Kate Hudson, katıldığı 'Call Her Daddy' adlı podcast yayınında, terapistinin onu kendine odaklanmaya teşvik etmesinden sonra romantik bir şekilde erkek peşinde koşmaya "tam bir yıl ara verdiğini" açıkladı.
"KONUŞABİLİYORDUM AMA NUMARAMI VEREMİYORDUM"
45 yaşındaki ünlü oyuncu, "Artık kalıpları tekrarlamak istemediğine" karar verdiğinde 30'lu yaşlarında olduğunu ve terapistinin o dönemde gördüğü tek çözümün bir yıl boyunca flört etmemek olduğunu söyledi.
"Erkeklerle konuşabiliyordum ama telefon numaramı veremiyordum" diyen Kate Hudson, ilk birkaç ayın kendisi için "rahatsız edici" ve "eğlenceli olmadığını", çünkü cazibesini kaybettiğini itiraf etti. Ancak sonunda bunun kendisi için “garip bir şekilde güçlendirici” hale geldiğini anlattı.
"FLÖRT ETMEYİ UNUTTUM"
Kate Hudson, ilişki orucu yaşadığı dönemi şöyle anlattı: Çok spesifik bir terapi sürecinden geçiyorduk. Bu aslında başıma gelen bazı şeyleri çözmekle ilgiliydi ve sonra çok duygusal bir gelişme yaşadım. Dikkatimi dağıtan herhangi bir şey varsa sanırım bunu başaramazdım. Bu durum her şeyi çok daha net görmemi sağladı.
Bir yıl boyunca flört potansiyeli taşıyan erkeklerden uzak duran Kate Hudson, bir yılın sonunda terapistinin kendisine, "Tamam, tekrar flört edebilirsin" dediğini, ancak kendisinin "O ne demek? Nasıl flört ediliyor? Unuttum" diye karşılık verdiğini anlattı.
Bir yıllık aradan sonra Kate Hudson, erkeklerin ilgisine karşı "aynı bağlılığa sahip olmadığını" ve aynı "vahşi" erkeklerin ona karşı "aynı çekiciliğe sahip olmadığını" fark ettiğini belirtti.
Bu zorlu süreç hakkında, "Gerçekten harikaydı" diyen Kate Hudson, şimdiki nişanlısı 37 yaşındaki Danny Fujikawa ile tanışmadan önce üç yıl kadar bekar kaldığı için de "çok mutlu" olduğunu söyledi.
Kate Hudson gülerek şöyle konuştu: Bunu yapmasaydım asla Danny ile birlikte olmayacaktım, çünkü Danny çok iyi bir adam ve bu iyi adamdan etkilendiğimden pek emin değildim.
2016'da ilişkiye başlayan Hudson ile Fujikawa Eylül 2021'de nişanlandı. Çiftin şimdi 5 yaşında Rani adında bir kızı var.
Kate Hudson'ın ayrıca eski eşi Chris Robinson'dan 20 yaşında Ryder adında bir oğlu ve eski nişanlısı Matt Bellamy'den 12 yaşında Bingham adında bir oğlu daha bulunuyor.