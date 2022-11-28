Kansere yakalandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

1999 ila 2003 arasında yayınlanan 'Neighbours' adlı dizide canlandırdığı 'Michelle Scully' rolüyle tanınan Kate Keltie'den üzücü haber geldi. Keltie, kansere yakalandı. Haberi doğrulayan oyuncunun, hastalığının dördüncü evre olduğu ve vücudunun farklı bölgelerine yayıldığı açıklandı.

"YAKALANDIĞI KANSER SON DERECE SALDIRGAN" Kate Keltie için, yardım amacıyla bir GoFundMe sayfası açıldı. Sayfayı hazırlayan Ebony Gilbert, sitede yer alan açıklamasında "Bizim güzel Katie'miz, hayal bile edilemeyeni yaşıyor. O, dördüncü evre meme kanseri teşhisi aldı. Yakalandığı kanser son derece saldırgan ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı" diye yazdı. Gilbert'in mesajına göre; Kate Keltie'nin hastalığı lenflerine, kanına ve kalça kemiğine de sıçramış durumda.

TEDAVİ SÜRESİNCE ÇALIŞABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL Sayfada yer alan bilgiye göre doktoru, Kate Keltie'nin, tedavi süresince çalışabilmesinin mümkün olmadığı konusunda kendisini bilgilendirdi. Ebony Gilbert, genç yıldıza yardım toplamak için oluşturduğu sayfada Kate Keltie'nin, tedavisi nedeniyle saçlarını kaybedeceğini ve gelecekte hamile kalmasının tehlikeye girdiğini belirtti. Yine aynı mesajda Keltie'nin ailesinde meme kanseri öyküsü bulunmadığı bilgisi de yer aldı. Keltie'nin, kemoterapinin yanı sıra radyoterapi tedavisi göreceği ve bir operasyon geçireceği de belirtildi.

ŞU ANA KADAR 25 BİN DOLA TOPLANDI Adına açılan sayfa aracılığıyla, çalışamayacağı için gelir elde edemeyecek olan Kate Keltie'nin ev kirası ve faturalarını ödeyip tedavilerin yanı sıra peruk ve cilt bakım ürünleri alabilmesi için gereken paranın toplanması amaçlanıyor. 36 yaşındaki oyuncu için şu ana kadar 25 bin dolar toplandı.

"KALBİMİN DERİNLİKLERİNDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM" Bu arada Kate Keltie de kendisi için açılan sayfadan sosyal medya kullanıcılarına seslendi. Bir mesaj paylaşan Keltie, "Herkese merhaba. Size kişisel olarak teşekkür etme fırsatı bulamadığım için üzgünüm. Benimle kalın, ben orada olacağım" diye yazdı. Oyuncu, kendisine verilen destek, gönderilen mesajlar ve telefon aramaları için de herkese teşekkür etti. Kate Keltie, birçok güzel insanın yanında olduğunu bilmenin kendisi için harika bir durum olduğunu ekledi. Bir süre önce Covid 19 geçirdiğini ekleyen Keltie mesajını "Kalbimin derinliklerinden hepinize teşekkür ediyorum" diyerek bitirdi.