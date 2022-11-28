Kansere yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Kate Keltie kansere yakalandı - Magazin haberleri
ABONE OL

Kate Keltie kansere yakalandı

'Neighbours' (Komşular) dizisiyle adını duyuran Kate Keltie'ye meme kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı. 36 yaşındaki oyuncunun hastalığının vücudunun farklı bölgelerine yayıldığı açıklandı

Kate Keltie kansere yakalandı - Magazin haberleri
Kansere yakalandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

1999 ila 2003 arasında yayınlanan 'Neighbours' adlı dizide canlandırdığı 'Michelle Scully' rolüyle tanınan Kate Keltie'den üzücü haber geldi. Keltie, kansere yakalandı. Haberi doğrulayan oyuncunun, hastalığının dördüncü evre olduğu ve vücudunun farklı bölgelerine yayıldığı açıklandı.

"YAKALANDIĞI KANSER SON DERECE SALDIRGAN"

Kate Keltie için, yardım amacıyla bir GoFundMe sayfası açıldı. Sayfayı hazırlayan Ebony Gilbert, sitede yer alan açıklamasında "Bizim güzel Katie'miz, hayal bile edilemeyeni yaşıyor. O, dördüncü evre meme kanseri teşhisi aldı. Yakalandığı kanser son derece saldırgan ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı" diye yazdı. Gilbert'in mesajına göre; Kate Keltie'nin hastalığı lenflerine, kanına ve kalça kemiğine de sıçramış durumda.

TEDAVİ SÜRESİNCE ÇALIŞABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Sayfada yer alan bilgiye göre doktoru, Kate Keltie'nin, tedavi süresince çalışabilmesinin mümkün olmadığı konusunda kendisini bilgilendirdi. Ebony Gilbert, genç yıldıza yardım toplamak için oluşturduğu sayfada Kate Keltie'nin, tedavisi nedeniyle saçlarını kaybedeceğini ve gelecekte hamile kalmasının tehlikeye girdiğini belirtti. Yine aynı mesajda Keltie'nin ailesinde meme kanseri öyküsü bulunmadığı bilgisi de yer aldı. Keltie'nin, kemoterapinin yanı sıra radyoterapi tedavisi göreceği ve bir operasyon geçireceği de belirtildi.

ŞU ANA KADAR 25 BİN DOLA TOPLANDI

Adına açılan sayfa aracılığıyla, çalışamayacağı için gelir elde edemeyecek olan Kate Keltie'nin ev kirası ve faturalarını ödeyip tedavilerin yanı sıra peruk ve cilt bakım ürünleri alabilmesi için gereken paranın toplanması amaçlanıyor. 36 yaşındaki oyuncu için şu ana kadar 25 bin dolar toplandı.

"KALBİMİN DERİNLİKLERİNDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu arada Kate Keltie de kendisi için açılan sayfadan sosyal medya kullanıcılarına seslendi. Bir mesaj paylaşan Keltie, "Herkese merhaba. Size kişisel olarak teşekkür etme fırsatı bulamadığım için üzgünüm. Benimle kalın, ben orada olacağım" diye yazdı. Oyuncu, kendisine verilen destek, gönderilen mesajlar ve telefon aramaları için de herkese teşekkür etti. Kate Keltie, birçok güzel insanın yanında olduğunu bilmenin kendisi için harika bir durum olduğunu ekledi. Bir süre önce Covid 19 geçirdiğini ekleyen Keltie mesajını "Kalbimin derinliklerinden hepinize teşekkür ediyorum" diyerek bitirdi.

KÜÇÜK YAŞTA REKLAM FİLMLERİNDE OYNAMAYA BAŞLADI

1986 doğumlu olan Kate Keltie, Avustralya'da ekrana gelen ve uzun soluklu bir yapım olan 'Neighbours' ile tanındı. Melbourne'da dünyaya gelen Keltie, kariyerine reklam filmleriyle başladı. Henüz üç yaşındayken 'Blue Heelers' adlı polisiye dramada kamera karşısına geçti. 1999'dan 2000'e kadar 'Thunderstone' adlı yapımda rol aldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bob Dylan, 599 dolarlık kitaplarını 'otomatik kalemle' imzaladığı için özür diledi - Dünyadan Magazin Haberleri
MAGAZİN 540 bin dolarlık özür
Duru güzelliğini annesinden almış! Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızları Duru Kınay 18 yaşına girdi!
MAGAZİN Duru güzelliğini annesinden almış!
Yeni dizisi ile ekranlara geri döndü! Ünlü oyuncu Bensu Soral paylaşımıyla herkesi kendine hayran bıraktı!
MAGAZİN Paylaşımı kendine hayran bıraktı!
Ünlü şarkıcı Sıla'nın acı günü - Magazin haberleri
MAGAZİN Sıla'nın acı günü
Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü oyuncunun kombini eleştiri oklarının hedefi oldu!
MAGAZİN Hafsanur Sancaktutan'dan yeni paylaşım! Ünlü ...
Survivor programıyla adından söz ettirmişti! Milli atlet Nagihan Karadere'nin son hali herkesi şaşkına çevirdi!
MAGAZİN Nagihan Karadere'nin son hali herkesi şaşırttı!
Armağan Çağlayan'dan haber var! Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu nasıl? - Son Dakika Magazin Haberleri
MAGAZİN Biyopsi sonucunu açıkladı
Yerli Leonardo Dicaprio Arda Kural yıllar sonra geri geliyor! "Ben hazırım"
MAGAZİN Yerli Leonardo Dicaprio Arda Kural yıllar sonra geri ...
Ünlü oyuncu İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!
MAGAZİN "Henüz 19 yaşındayım..."
'Her Şeye Rağmen' için geri sayım başladı
MAGAZİN 'Her Şeye Rağmen' için geri sayım başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.