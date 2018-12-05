Kate Middleton'ın favori renkleri kişiliği hakkında ipuçları veriyor!
05.12.2018 - 12:49 | Güncelleme:
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin gözde üyesi Kate Middleton, kıyafet zevkiyle tüm dünya kadınlarının ilgisini çekiyor. Peki Düşes'in kıyafetlerindeki renk tercihleri kendisi hakkında neler anlatıyor? Kişisel Gelişim Danışmanı ve Renk Uzmanı Hilal İnan, Kate Middleton'ın favori renklerinden yola çıkarak kişiliği ve karakteri hakkında ipuçları verdi
1
1|27
İngiltere Kraliyet Ailesi'nde eşlerin kuraldışı olması, Kate Middleton ile devam ediyor.
2
2|27
Kraliyet'a katılmadan önce mütevazı bir hayat sürdüren Cambridge Düşesi, evliliği sonrasında saray kuralları içinde olabildiğince kendine özgü minimalist tarzını sürdürüyor.
3
3|27
3. çocuğunu yakın zamanda kucağına alan Middleton, resmi davetlerde kullandığı mücevherler, abartılı olmayan şık kıyafetleriyle tarzını vurgulamaya devam ediyor.
4
4|27
Düşes'in halkın çok sevdiği Diana’nın tarzını devam ettirme çabası da gözden kaçmıyor. Renk Uzmanı Hilal İnan da kendisini iki farklı renk analizi ile değerlendirdi.
5
5|27
Klasik bir renk analizi kişiyi önce soğuk ve sıcak grup diye ayırır, sonra her iki grup da iki farklı şekilde değerlendirir.
6
6|27
Öncelikle Kate Middleton soğuk grupta. Kullandığı renklerin ciltteki yansımaları bunu net gösteriyor. Soğuk grup da yaz tipi ve kış tipi şeklinde ikiye ayrılıyor.
7
7|27
Middleton haki, mavi, lacivert, pembe, kırmızının soğuk tonlarını kullanıyor. Bir kış kadını. Kış tipi minimalist, elegan, sofistike, klasik, öz standardı yüksek olma özelliklerini taşır.
Kate Middleton'ın favori renkleri arasında ana renkler, doygun renkler, siyah, beyaz, gökkuşağı renkleri, soğuk tonlar, buzlu tonlar, pasteller, metali parlak gümüş gösterilebilir.
16
16|27
Sarah Burton imzalı bembeyaz gelinliğinin kendisine çok yakışması da bu kişilik grubunda olduğunun kanıtlarından sadece biri. Kraliyet kurallarını hiçe sayarak düğünde saçlarını toplamayı reddettiğini de biliyoruz.
17
17|27
Hiç tanımadığınız, fotoğraflarda gördüğünüz bir kişinin renk analizi ile kişiliğini, hatta kişilik analizi sonucunu dahi bilmek mümkün. Tabii Düşes olmasının ve kendisi hakkında çok bilgi sahibi olmamızın da etkisi büyük.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.