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Hiç tanımadığınız, fotoğraflarda gördüğünüz bir kişinin renk analizi ile kişiliğini, hatta kişilik analizi sonucunu dahi bilmek mümkün. Tabii Düşes olmasının ve kendisi hakkında çok bilgi sahibi olmamızın da etkisi büyük.