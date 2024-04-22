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        Haberler Dünyadan Kate Middleton'ın kardeşi kraliyet karşıtı afişler asan komşusuyla kavgalı - magazin haberleri

        Kate Middleton'ın kardeşi kraliyet karşıtı afişler asan komşusuyla kavgalı

        Prenses Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton, yaşadığı köyü kraliyet karşıtı afişlerle donatan komşusuyla kavga etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:54
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        Prenses Kate Middelton'ın erkek kardeşi, komşusunun köyü kraliyet karşıtı afişlerle doldurmasının ardından kendini bir kavganın içinde buldu.

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        Galler Prensesi'nin kardeşi James Middleton, köy evinin gürültü ve çevre kirliliği ürettiği yönündeki iddiaları nedeniyle komşusunun baskısına maruz kaldı.

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        James Middleton'ın 65 yaşındaki komşusu David Alderton'un, Stanford Dingley köyünde aylardır süren kavganın bir parçası olarak Middleton'un mülküne izinsiz girdiği iddia edildi.

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        AİLEYE SALDIRAN AFİŞLER ASTI

        James Middleton, ayrıca Alderton'un komşu köylere Middleton ailesine saldıran posterler astığını ve kendisine 'işlerin vahşileşeceğini' söylediğini ileri sürdü.

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        "TRAKTÖR VE HAYVAN GÜRÜLTÜSÜNDEN RAHATSIZ OLDU"

        Independent'a konuşan James Middleton; "Oğlumuzun doğumundan kısa bir süre sonra, komşunun faaliyetlerinden giderek daha fazla endişelenmeye başladığımız için polisle temasa geçtik. Komşumuz çiftlikteki traktörlerden ve hayvanlardan gelen gürültünün yanı sıra bir dizi başka şeyden de şikâyetçi olunca West Berkshire Belediyesi olaya müdahale etti. David Alderton'un köydeki diğer komşularıyla da bir anlaşmazlık geçmişi var" dedi.

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        2023'te Daily Mail'e konuşan komşu Dcavid Alderton, James Middleton'ı şikâyet ederken; "Kullandığı açıkça uygun olmayan makinelerden evimize istenmeyen zehirli ve zararlı duman girişine maruz kaldık" demiş, belediyeye başvuruda bulunulduğunu ancak hiçbir şey yapılmadığını belirtmişti.

        #Prenses Kate
        #Kate Middleton
        #James Middleton
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