SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu

17.10.2018 - 10:19 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kate Middleton’ın milyoner finans uzmanı James Matthews ile geçen yıl evlenen kardeşi Pippa Middleton anne oldu. 35 yaşındaki Pippa Middleton, erkek bebek dünyaya getirdi

  • 1 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    1 | 21

    Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu.

  • 2 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    2 | 21

    Geçen yıl evlenen Pippa Middleton ve eşi James Matthews, ilk bebeklerini kuçaklarına aldı. 

     

  • 3 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    3 | 21

    35 yaşındaki Pippa Middleton ablasının üç çocuğunu doğurduğu Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde erkek bebek dünyaya getirdi.

     

  • 4 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    4 | 21

    Pippa Middleton en son eşiyle birlikte Prenses Eugenie'nin düğününde görülmüştü.

  • 5 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    5 | 21

    Pippa Middleton’ın hamilelik haberi, Kate Middleton’ın nisan ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getirmesinden birkaç hafta sonra duyurulmuştu.

  • 6 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    6 | 21
  • 7 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    7 | 21
  • 8 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    8 | 21
  • 9 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    9 | 21
  • 10 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    10 | 21
  • 11 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    11 | 21
  • 12 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    12 | 21
  • 13 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    13 | 21
  • 14 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    14 | 21
  • 15 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    15 | 21
  • 16 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    16 | 21
  • 17 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    17 | 21
  • 18 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    18 | 21
  • 19 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    19 | 21
  • 20 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    20 | 21
  • 21 Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton anne oldu
    21 | 21

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X