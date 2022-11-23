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Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı!

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti. Daha önce Cambridge Düşesi unvanına sahip olan Kate Middleton, Galler Prensesi olarak ilk resmi etkinliğine katıldı

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  • Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetinde Diana'yı unutmadı

    İngiltere'nin 70 yıldır tahtta olan kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe II. Elizabeth'in yerine ise 73 yaşındaki oğlu Prens Charles geçti ve Kral III. Charles unvanını aldı. 
  • Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetinde Diana'yı unutmadı

    Bunun üzerine de daha önce Cambridge Düşesi unvanına sahip olan Kate Middleton, Galler Prensesi oldu. 
  • Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetinde Diana'yı unutmadı

    Middleton, 'Prenses' olarak ilk resmi etkinliğine katıldı. Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resmi davette Prenses, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı karşıladı.
  • Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetinde Diana'yı unutmadı

    Yeni Galler Prensesi, Lady Diana'nın sıklıkla kullandığı Cambridge Lover's Knot Tiara (Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı) ile geceye katıldı. 
  • Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetinde Diana'yı unutmadı

    Prenses, ayrıca Prenses Diana'ya ait olan Collingwood inci küpelerini tercih etti.
  • Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetinde Diana'yı unutmadı

    Üzeri çiçek desenli taşlar işli Jenny Packham imzalı 5 bin dolarlık elbisesini Kraliçe II. Elizabeth'in portresinin olduğu sarı broşla tamamladı.
  • Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetinde Diana'yı unutmadı

    Konsort Kraliçe Camilla ise eskiden Kraliçe II. Elizabeth'e ait olan VI. George Safir Tacı'nı taktı. Kate Middleton gibi elbisesine sarı broş iliştirdi. 
  • Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetinde Diana'yı unutmadı

    Prenses Diana'nın favorisi olan Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı, Kate Middleton tarafından sıklıkla kullanılıyor. Taç, 1914 yılında kraliyet kuyumcusu Garrard tarafından, Kraliçe Mary'e, Kraliyet Ailesi'ne ait olan inci ve elmaslardan yapıldı.

     
  • Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetinde Diana'yı unutmadı

    Kraliçe Mary tacı 1955'te Kraliçe II. Elizabeth'e bıraktı. Merhum Kraliçe, tacı düğün hediyesi olarak 1981 yılında Prenses Diana'ya verdi. Diana, tacı 1985'te Prens Charles ile Washington'a yaptığı resmi ziyaret de dahil olmak üzere pek çok davette takmıştı. 

    * Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir.

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