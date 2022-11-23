Kraliçe Mary tacı 1955'te Kraliçe II. Elizabeth'e bıraktı. Merhum Kraliçe, tacı düğün hediyesi olarak 1981 yılında Prenses Diana'ya verdi. Diana, tacı 1985'te Prens Charles ile Washington'a yaptığı resmi ziyaret de dahil olmak üzere pek çok davette takmıştı.

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