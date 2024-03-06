Kate Moss'a ikizi kadar benzeyen model podyumda şaşırttı

KATE MOSS DA PARİS'TEYDİ

Öte yandan 1990’lı ve 2000'li yılların en aranan modellerinden biri olan ve bir stil ikonu olarak anılan Kate Moss artık profesyonel olarak modellik yapmıyor. Ancak zaman zaman özel defileler için podyuma çıkıyor. Moss, kendisi podyumda yürümese de Paris’te defileleri takip ederken görüntülendi.