Kate Winslet: Çıplaklıktan kaçınmayı reddediyorum

Filmin bir sahnesinde rolü gereği plajda üstsüz poz veren Kate Winslet, kamera ekibinin önünde soyunmanın getirdiği utangaçlığa rağmen ekranda çıplaklıktan kaçınmayı reddettiğini belirtti.

Samimi açıklamalarda bulunan Winslet, 'Vogue'da çekimlerin ilk gününde sırtından ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve bu olayın egzersiz yapmasını engellediğini dile getirdi.

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"HER ZAMAN HER ŞEYİ CANLANDIRMAK ZORUNDAYIM"

47 yaşındaki ünlü oyuncu, "Her zaman her şeyi canlandırmak zorundayım. Değerli enerjimi fiziksel benliğimi eleştirmek için harcamamam gerektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

Winslet, sözlerini, "Bence her kadının, 'Ben kendime inanıyorum. Başkalarının ne düşündüğü önemli değil. Ben buyum...' demesi daha iyi olur" ifadeleriyle noktaladı.