Katie Price altıncı yüz gerdirme ameliyatı için Türkiye'ye geldi

İngiliz şarkıcı, realite yıldızı ve eski model Katie Price, estetik ameliyat için bir kez daha Türkiye'ye geldi. 46 yaşındaki Price, altıncı yüz gerdirme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Price'ın ameliyatının 10 bin sterline (426 bin TL) mâl olduğu öğrenildi.