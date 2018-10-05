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Katil arıların vahşi yaşam alanı görüntülendi

Tokat’ta 12 milyon civarında bal arısını telef eden Japon eşek arılarının bal arılarına nasıl saldırarak öldürdüğü ve yer altı yaşam alanları görüntülendi

05.10.2018 - 14:38 | Güncelleme: İHA

Tokat Arıcılar Birliği'ne bağlı arıcıların kovanlarında çok sayıda ölüm olaylarının yaşanması üzerine yapılan araştırmada yaklaşık bin 500 kolonide Japon eşek arılarının 12 milyon civarında bal arısını telef ettiği belirlenmişti.

İHA'nın haberine göre Turhal ve Almus ilçelerinde ağırlıklı olarak bal arıcıları sorun yaşarken, Tokat merkeze bağlı Yayladalı köyünde Japon arılarının istilasına uğrayan arı kovanları görüntülendi.

Yer altına yaptıkları yuvaya girip çıkarken görüntülenen Japon arılarının ayrıca kovanlarda bal arılarına verdikleri zarar da gözler önüne serildi.

2,5-3 santim uzunluğunda olan bir eşek arısı, dakikada 15- 20 adet arı öldürebiliyor. Öldürdüğü bal arısını parçalara ayıran Japon eşek arısı, bal arısını yuvasına taşıyıp üzerine yumurta yaparak çoğalıyor. Japon arıları, kendi cinsindeki ölü arıları da parçalayıp yuvasına taşıyor.

"ÇOK VAHŞİ BİR HAYVAN BU JAPON ARILARI, BAL ARILARINI ÖLDÜRÜP İKİYE BÖLÜYOR"

Yayladalı köyünde arıcılık yapan Osman Al, zararlarının her geçen gün arttığını, tek umutlarının havaların soğuması ve yağışların başlayacak olması olduğunu kaydetti.

Kolonilerine saldırarak zarar veren Japon arılarının doğal yaşamda tek düşmanın tilki olduğunu ifade eden Al, tilkinin yer altındaki Japon arısının yuvasını eşerek telef ettiğini söyledi.

Al, "Yuvalarını tespit ettik ama dağıtmak istemiyoruz. Normalde bunlara önlem olarak birkaç şey var ama genelde tilkiler bu arıların düşmanı. Çok fazla yuvanın olduğunu tespit ettik. Japon arıları toprak altına yuva yapıyor, diğer eşek arıları tavan aralarına, ağaçlara yuva yapıyor. Çok vahşi bir hayvan bu Japon eşek arıları, bal arılarını öldürüp ikiye bölüyor. İnsanlara yuvayı tahrip etmediği sürece zararı yok. Ama saldırdığı zaman da sıkıntı verebiliyor. Diğer arılara göre daha fazla zehirli. Kolay kolay ölmüyor, o nedenle dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl böyle bir zarar olmadığına dikkat çeken Al, "Havaların sıcak ve kurak gitmesi, kışın çok soğuk geçmemesi nedeniyle Japon arıları çoğaldı. Bal arılarını yiyerek kolonilerin çökmesine sebep oldular. Neredeyse 15 kovan arımı yediler. Mücadele olarak gazlı içecek kullandık, ona geldi öldüler ama aşırı çoğaldıkları için önlem alamıyoruz. Kolonilerin giriş kapaklarını da daralttık ama yine de kovana girip zarar veriyorlar. İstedikleri arıyı elleri ile koymuş gibi alıp götürüyorlar. Bal arıları ile anne arılara da zarar verip kolonin çökmesine sebep oluyorlar. İnşallah kış erken gelir kurtarırız, yoksa kolonilerin durumu iyi değil” dedi.

Dünyada eşek arısı türleri arasındaki en büyük türlerden biri olan bu arıların bazıları 5 cm büyüklüğünde olabiliyor. Kanat genişlikleri 7 santimetreyi bulan tek bir Japon eşek arısı, dakikada 15- 20 adet bal arısını öldürebiliyor. Ortalama 20-30 Japon arısı, binlerce bal arısından oluşan kolonileri saatler içerisinde yok edebiliyor. Japon arıları, iğnelerinde 8 farklı kimyasal barındıran oldukça karmaşık yapılı bir zehir bulunduruyor.

 

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