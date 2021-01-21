13 yaşında dede katili! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Konak ilçesinde eşiyle, dün saat 21.00 sıralarında, Fatih Mahallesi 405 Sokak'ta yürüyen Mustafa Kaya (49),sırtına isabet eden bir mermi ile yaralanıp, yere yığıldı. Eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

MERMİ ÇIKARILDI AMA KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre sırtındaki mermi çıkarılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın ölümü üzerine, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya'nın bulunduğu sokaktaki vatandaşların ifadesine başvurdu.

KATİLİ ÜVEY TORUNU ÇIKTI

Soruşturmada, Kaya'yı sırtından vuranın üvey torunu 13 yaşındaki S.K., olduğu belirlendi. S.K., yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. S.K.'nin anne-babasının boşanma aşamasında olduğu, babasının yanında kaldığı, anneannesi ve üvey dedesi ile bir süredir sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

ÜVEY TORUNUN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

S.K.'nin boşanma aşamasındaki annesinin de ailesiyle yaşadığı öğrenildi. S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mustafa Kaya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.