Cinayet zanlısı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Katilini WhatsApp durumunda paylaşmış

DHA

Antalya'da 7 bıçak darbesiyle sırtından bıçaklanarak öldürülen trans birey Gökçe Saygı'nın cinayete kurban gitmeden 3 saat önce katil zanlısı Şahin Y.'nin fotoğrafını telefonundaki WhatsApp uygulamasının 'durum' kısmından 'Dizi time' mesajıyla yayınladığı ortaya çıktı.

Cinayet zanlısı yakalandı


Olay, dün saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Binada, 'Dur yapma senin Allah'ın yok mu' diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.



DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Bunun üzerine içeri giren ekipler, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtından 7 kez bıçaklandığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Olay yeri ile çevresinde araştırma başlatan polis, yan binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince, cinayet zanlısının görüntülerine ulaştı. Zanlının, Saygı'nın evinin penceresinden atlayarak, hızla uzaklaştığı görüldü.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin Şahin Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli, öğle saatlerinde Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli ile beraberinde bulunan Ş.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Şahin Y.'nin, Gökçe Saygın'ı kıskandığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, 7 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ş.K'nın da cinayet anında aynı evde olduğu ortaya çıktı.



KATİLİNİ 'DURUM'DA PAYLAŞMIŞ

2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökçe Saygı'nın en son telefonundaki Whatsapp uygulamasından katilinin fotoğrafını paylaştığını tespit etti.

EN SON KATİLİNİ PAYLAYMIŞ

Gökçe Saygı, cinayet zanlısı Şahin Y. ile olaya tanık olduğu belirtilen Ş.K.'yi WhatsApp durumunda paylaştı. Saygı'nın öldürülmeden yaklaşık 3 saat önce 'Dizi time (saati)' mesajıyla paylaştığı fotoğrafta, yan yana koltukta oturan ikiliden katil zanlısı telefonuyla oynarken, diğer şüpheli ise uyurken görülüyor.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB meslek liselerinin tüm alanlarında iş dünyası ile el sıkıştı
GÜNDEMBakan Selçuk'tan meslek liseleriyle ilgili önemli ...
Karşı merdivendeki kadın uyardı, rezalet ortaya çıktı
GÜNDEMKarşı merdivendeki kadın uyardı, rezalet ortaya çıktı ...
Polise 'Buna da makas atayım mı?' diyen maganda yakalandı
GÜNDEMPolise 'makas' atan o maganda yakalandı!
Adil Öksüz'ün yeğenine hapis cezası
GÜNDEMAdil Öksüz'ün yeğenine hapis cezası
Kılıçdaroğlu: İstanbullunun vicdanına güveniyorum
GÜNDEMKılıçdaroğlu: İstanbullara güveniyorum
Ormanda dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi kan dondurdu
GÜNDEMOrmanda dayak dehşeti! 'İlk kez adam kesip ...
TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi
GÜNDEMTSK'da 1553 personel ihraç edildi
Diyanet İşleri yanıtladı: Göz ve kulak damlası orucu bozar mı?
GÜNDEMGöz ve kulak damlası orucu bozar mı?
Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı?
GÜNDEMDuş almak orucu bozar mı?
Batuhan'dan geriye bu görüntüler kaldı
GÜNDEMBatuhan'dan geriye bu görüntüler kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X