        Haberler Gündem 3. Sayfa Katledip balkondan valizle indirdi! | Son dakika haberleri

        Katledip balkondan valizle indirdi!

        İstanbul Ümraniye'de vahşice öldürülen Özbekistanlı Durdona Khokimova'nın cansız bedeninin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:21 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:53
        Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (37), Ümraniye'de öldürüldükten sonra cesedi taksiyle Şişli'ye taşınmıştı.

        İHA'nın haberine göre Khokimova'nın cesedinin bavulla birlikte evin balkonundan çıkarılarak taksiye taşındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

        Olay, 24 Ocak günü akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlendi.

        HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

        Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nin (29) ise yardım ettiği belirlendi.

        Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri tespit edildi. Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de yaşadığı evde öldürülmesinin ardından cesedinin bavula koyularak taksiye bindirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Khokimova'nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı; ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor.

        Depremden bu yana kayıp olan kardeşinin cansız bedeninin aylar sonra kimsesizler mezarlığında buldu

        (İHA) - Hatay'da depremde kaybolan kardeşi Nesrin Tuncer'i bulabilmek için aylardır azimle mücadele veren Ayten Tuncer, fethi kabir işlemlerinin ardından kardeşinin mezarını bulabildi. Kimsesizler mezarlığına defnedilen Nesrin Tuncer'in mezarı, anne ve babasının yanına taşındı.

