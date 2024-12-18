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        Haberler Bilgi Yaşam Katmer tatlısı tarifi: Antep usulü katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Katmer tatlısı tarifi: Antep usulü katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Zahmetsiz ama ağızda dağılan, kıtır kıtır bir tatlı arıyorsanız katmer tatlısı sizin oldukça iyi bir alternatiftir. Zengin tatlı kültürümüz arasında kendine önemli bir yer bulmayı başarmış bu lezzet, gününü keyiflendirmek isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir seçenek. Katmer tatlısı tarifi: Antep usulü katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:09
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        Katmer tatlısı tarifi
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        Kaymak, toz fıstık ve şeker ile bütünleşen malzemeler, ortaya enfes bir lezzet çıkarıyor. Kahvaltı soflarının olmazsa olmazı bu tatlıyı ilginizi çekebilecek farklı sunumlarla da servis edebilirsiniz. Katmer tatlısı tarifi ve Antep usulü katmer tatlısı nedir? Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

        Katmer Tatlısı Tarifi

        Gün içerisindeki tatlı ihtiyacınızı gidermek istiyorsunuz ancak uzun mesailer harcamak istemiyorsanız katmer tatlısını yapmayı deneyebilirsiniz. Katmer tatlısı birçoğumuzun aşina olduğu bir tatlı olsa da adını ilk kez duyanların da azımsanmayacak ölçüde fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu lezzeti siz de deneyimlemek isterseniz birkaç malzemeyle harikalar yaratabilirsiniz. Katmer tatlısı tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

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        Antep Usulü Katmer Tatlısı

        Genellikle kahvaltılarda tercih edilen Antep katmeri tadını, pişirme sırasında eriyerek yufkaya karışan şekerinden alıyor. İşte, Antep usulü katmer tatlısının tarifi:

        Malzemeler

        Hamur için:

        • 150 g un
        • 1 çay bardağı su
        • 1 çay kaşığı tuz

        İçi için:

        • 2 yemek kaşığı şeker
        • 2 yemek kaşığı çekilmiş Antepfıstığı
        • 100 g süt kaymağı

        Yapılışı

        • Malzemeler birbirine karıştırıldıktan sonra hamur yoğurulur.
        • Kulak memesi yumuşaklığına gelince avuç içiyle yumak haline getirilir.
        • Ayçiçeği yağıyla yağlanır ve bir saat dinlendirilir, hamur hazır duruma getirilir.
        • Hamuru açma işleminde yumak el ile ezilir daha sonra merdane ile büyütülür.
        • Elle havada çevrilerek açılır; kâğıt inceliği yakalanmaya çalışılır ve muska gibi katlanıp dört köşe haline getirilir.
        • Açılan hamurun ortasına iç malzemesi (Antepfıstığı, şeker, süt kaymağı) konularak, tekrar dört köşesinden içe doğru katlanır. Tavaya yerleştirilen katmerler fırına sürülür.
        • 10-15 dakika kızarıncaya kadar fırında pişirilir. Katmeriniz servise hazırdır. Afiyet olsun!

        Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?

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        Yufka açmayı gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz. Ancak katmerin tadı açılan hamurunda gizlidir. Zamandan tasarruf etmek isteyenler hazır yufkadan da yararlanabilir. Katmer tarifinde seçenek açısından farklı alternatifler bulunmaktadır. Size uygun gelen alternatifi kendiniz bulabilirsiniz. Katmer tatlısı yapmak istiyor ancak Antep usulünden şaşmamak istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz.

        Un, su ve tuz birbirine karıştırıldıktan sonra yoğurulur ve kulak memesi kıvamı elde edilmeye çalışılır. Kıvam elde edilince avuç içiyle yumak haline getirilir. Ayçiçeği yağıyla yağlanarak bir saat kadar dinlendirilir. Hamur açmak için, önce yumak el ile ezilir sonra merdane ile büyütülür. Açma işleminde elle havada çevrilir, kâğıt inceliğine gelince düzeltilir ve tıpkı bir muska gibi katlanıp dört köşe haline getirilir. Açılan hamurun ortasına iç malzemesi konularak, tekrar dört köşesinden içe doğru katlanır. Yapımı biten katmerler tavaya yerleştirilerek fırına sürülür. 10-15 dakika kadar pişirilir.

        Katmer Tatlısı Yapımı

        Katmer tatlısı hamur ve içi için iki ayrı malzeme içeriğinden oluşmaktadır. Hamur için gerekli olan malzemeler; un, su ve tuzdur. İç harç için ise; şeker, çekilmiş Antepfıstığı ve süt kaymağı gereklidir. Malzemeler itibariyle kabarık bir liste bizi karşılamamaktadır. Bu yönüyle oldukça pratik bir yapıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Elde açılan hamur muska gibi katlanır. Hamurun ortasına iç malzemesi eklenir ve tekrar dört köşesinden içe doğru katlanır. Tavaya yerleştirilen katmerler fırınla buluşur.

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