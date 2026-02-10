Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Katy Perry: Aşk devrim olsun - Magazin haberleri

        Katy Perry: Aşk devrim olsun

        Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile bir süredir aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, sevgilisiyle çıktığı romantik tatilden paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 23:20 Güncelleme: 10.02.2026 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aşk devrim olsun"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile yaşadığı birliktelikle son dönemde magazin gündeminde sıkça yer alan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, özel hayatındaki mutluluğuyla da adından söz ettiriyor.

        İkilinin, geçtiğimiz yıl ilişkilerini duyurmalarının ardından birlikte katıldıkları etkinlikler ve Katy Perry’nin zaman zaman bulunduğu romantik paylaşımlar, Justin Trudeau ile olan aşklarını gözler önüne seriyor.

        REKLAM

        Justin Trudeau ile Katy Perry, son olarak sevgilisiyle birlikte Kuzey İtalya'daki Dolomit Dağları bölgesinde yer alan San Cassiano'da kar tatiline çıktı.

        Tatilden kareler paylaşan Katy Perry, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. 201 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından tatil anlarını yayımlayan Perry, paylaşımlarına "Aşk devrim olsun" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçelievler'de trafikte makas attığı anlar sanal medyada yayınlana 2 sürücü yakalandı

        BAHÇELİEVLER'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücü, görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan sürücülere toplam 14 bin 121 lira ceza yazıldığı öğrenildi. (DHA)

        #Katy Perry
        #Justin Trudeau
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı