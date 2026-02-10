Katy Perry: Aşk devrim olsun
Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile bir süredir aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, sevgilisiyle çıktığı romantik tatilden paylaşımda bulundu
Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile yaşadığı birliktelikle son dönemde magazin gündeminde sıkça yer alan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, özel hayatındaki mutluluğuyla da adından söz ettiriyor.
İkilinin, geçtiğimiz yıl ilişkilerini duyurmalarının ardından birlikte katıldıkları etkinlikler ve Katy Perry’nin zaman zaman bulunduğu romantik paylaşımlar, Justin Trudeau ile olan aşklarını gözler önüne seriyor.
Justin Trudeau ile Katy Perry, son olarak sevgilisiyle birlikte Kuzey İtalya'daki Dolomit Dağları bölgesinde yer alan San Cassiano'da kar tatiline çıktı.
Tatilden kareler paylaşan Katy Perry, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. 201 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından tatil anlarını yayımlayan Perry, paylaşımlarına "Aşk devrim olsun" notunu düştü.