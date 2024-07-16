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        Haberler Dünyadan Katy Perry ve Orlando Bloom'dan denizde sevgi gösterisi - magazin haberleri

        Katy Perry ve Orlando Bloom'dan denizde sevgi gösterisi

        Katy Perry ve Orlando Bloom, St Tropez tatilinde denizde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:12
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        Katy Perry, bu hafta nişanlısı Orlando Bloom ve 2020 doğumlu kızları Daisy Dove ile birlikte St Tropez'de tatil yapıyor.

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        Perry, uzun zaman sonra 11 Temmuz'da çıkardığı 'Woman's World' adlı yeni single'ının beklentilerin altında ilgi görmesini sorun etmiş gibi görünmüyordu.

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        ABD'li şarkıcı, yeni şarkısına çektiği klibinde hem kendisinin hem de dansçılarının cinselliği kullanması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

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        39 yaşındaki Perry, 47 yaşındaki Bloom'la plajda iyi zaman geçirirken yeni şarkısının başarısızlığını bir kenara bırakmış gibiydi.

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        Hem Perry hem de Bloom, tatilde fit görünümleriyle dikkat çekti.

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        Çift bir ara denize girdiğinde birbirlerine sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

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        İkili, plajda da birbirlerine aşk öpücüğü kondurmayı ihmal etmedi.

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        Bikinisini değiştiren ve yeni kıyafet giyen Perry, plaj şıklığıyla bakışları üzerinde toplamayı başardı.

        #Katy Perry
        #orlando bloom
        #tatil
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