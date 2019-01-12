Bursa'nın İnegöl ilçesinde, toprağın altına sakladıkları 28 kilogram esrarı çıkarmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda K.Y. ve L.S. isimli şüpheliler, Akbahçe mevkiinde bulunan ormanlık araziye, daha önceden gömdükleri cam kavanozlar içerisinde saklanan 28 kilo esrarı çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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