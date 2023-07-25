Kavga eden gencin kafasında bira şişesini böyle patlattı

Kavga eden gencin kafasında bira şişesini böyle patlattı

Kavga eden gencin kafasında bira şişesini böyle patlattı Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavgada yumuruklar havada uçuşurken, bir vatandaş kavgayı ayırmak yerine gencin kafasında bira şişesi patlattı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 25.07.2023 - 11:09 Güncelleme: 25.07.2023 - 11:37 facebook

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