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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavga eden gencin kafasında bira şişesini böyle patlattı

        Kavga eden gencin kafasında bira şişesini böyle patlattı

        Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavgada yumuruklar havada uçuşurken, bir vatandaş kavgayı ayırmak yerine gencin kafasında bira şişesi patlattı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:09
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        Kavga eden gencin kafasında şişe patlattı
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        Bursa’nın Kumla ilçesinde sahil boyunda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araya giren bir vatandaş yumruk sallayan genci sakinleştirmeye çalıştı.

        Bu esnada sahil tarafından gelen bir kişi ise kavgayı ayırmak yerine gencin yanına gelerek elindeki bira şişesini kafasında kırdı.

        O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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