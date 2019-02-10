Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde, edinilen bilgilere göre sokakta düzenlenen asker eğlencesinde kavga çıktığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Ekipler kavgaya müdahale etmek isterken, taraflar polis ekiplerine saldırdı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen şüphelilerin yakınları da taş ve sopalarla polis ekiplerine saldırdı. Olay yerinde 6 polis memuru yaralandı. Yaşanan olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, taş ve sopalarla ekiplere saldıran şüphelilere biber gazı ile müdahale etti. Herkesin evlerine girmesini isteyen polis ekiplerine mukavemette bulunan 7 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olayda şüphelilerin saldırdığı bir polis aracında ise maddi hasar oluştu.

POLİSLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaşanan olayda şüphelilerin taş ve sopalarla saldırması sonucunda yaralanan 6 polis memuru, ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.