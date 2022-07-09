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Kavurma nasıl yapılır? En lezzetli kavurma tarifi - Kurban Bayramı özel tarifleri

Kurban Bayramlarının vazgeçilmez lezzeti kavurma her bayram olduğu gibi bu bayram da en çok merak edilip arananlar arasında yer alıyor. Peki, kavurma nasıl yapılır? kavurma en iyi hangi etten yapılır? İşte kuşbaşı etten kavurma yapma tarifi..

Kavurma nasıl yapılır? En lezzetli kavurma tarifi - Kurban Bayramı özel tarifleri

Kavurma tarifi nasıl yapılır? sorusu bayram boyunca en çok araştırılan konu başlıklarından birisi olacak. Kurban Bayramı deyince herkesin aklına ilk olarak kavurma geliyor. En doyurucu ve pratik yemeklerin başında gelen et kavurma dana, koyun, kuzu gibi kurbanlıkların etinden yapılınca daha da lezzetli oluyor. İşte et kavurma tarifi...

KAVURMA TARİFİ MALZEMELERİ (DANA, KOYUN, KUZU)

* Kavurma için 2 kg kuşbaşı et

* 250 gram iç yağ

* Tuz

ET KAVURMA NASIL YAPILIR?

- Kavurma yapmak için ilk olarak tencere hazırlanır ve ateşe koyulur. Tencere ısıtıldıktan sonra iç yağ koyulur ve erimesi beklenir.

- Tenceredeki yağ eridikten sonra dibine çöken et parçaları bir süzgeç ile süzülür veya alınır.

- Ardından sıcak iç yağına küçük küçük doğranan etler ilave edilir ve karıştırılır.

- Karıştırma işleminden sonra tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye bırakılır.

- Tencerede pişen etler arada karıştırılır ve kontrol edilir.

- Et tamamen pişinde tuz ilave edilir ve servise hazır hale getirilir.

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