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        Haberler Magazin Kaya Çilingiroğlu davayı kaybetti - Magazin haberleri

        Kaya Çilingiroğlu davayı kaybetti

        İş insanı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ile Etiler'de kirada oturduğu evin sahibi arasında görülen davada karar çıktı. Çilingiroğlu, ev sahibinin güçlendirmeye girecek olan evin boşaltılması için açtığı davayı kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:37
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        Davayı kaybetti
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        Kaya Çilingiroğlu Etiler'de oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olmuştu. Ev sahibi, binada güçlendirme yapılacağını ifade ederek, geçtiğimiz yıl temmuzda Kaya Çilingiroğlu'ndan evi tahliye etmesini talep etmişti.

        Çilingiroğlu'nun da evi boşaltmak için taşınma masrafları kapsamında ev sahibinden 2 milyon lira istediği iddia edilmişti.

        Ev sahibi, Çilingiroğlu'nun dairesindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesi için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyasını mahkeme karara bağladı.

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        Show Haber'in haberine göre; Mahkeme heyeti, Kaya Çilingiroğlu'nun evindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesine hükmetti. Çilingiroğlu evi boşalttı.

        "10 BİN TL KİRA ÖDÜYORDU"

        Ev sahibi; "Yaklaşık 1,5 aydır hiçbir aboneliğin çalışmadığı süreçte tek başına burada oturdu. 6 defa ihtar gönderdik. 'Beni ilgilendirmez, buradan çıkmayacağım' dedi. 10 bin lira kira ödüyordu. 'Zor oldu, geç oldu, güç olmadı' diyelim. Bizim hakkımızda suç duyurularında bulunuyor" açıklamasını yaptı.

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        #kaya çilingiroğlu
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