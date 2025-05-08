Kaya Çilingiroğlu davayı kaybetti

Kaya Çilingiroğlu Etiler'de oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olmuştu. Ev sahibi, binada güçlendirme yapılacağını ifade ederek, geçtiğimiz yıl temmuzda Kaya Çilingiroğlu'ndan evi tahliye etmesini talep etmişti.

Çilingiroğlu'nun da evi boşaltmak için taşınma masrafları kapsamında ev sahibinden 2 milyon lira istediği iddia edilmişti.

"10 BİN TL KİRA ÖDÜYORDU"

Ev sahibi; "Yaklaşık 1,5 aydır hiçbir aboneliğin çalışmadığı süreçte tek başına burada oturdu. 6 defa ihtar gönderdik. 'Beni ilgilendirmez, buradan çıkmayacağım' dedi. 10 bin lira kira ödüyordu. 'Zor oldu, geç oldu, güç olmadı' diyelim. Bizim hakkımızda suç duyurularında bulunuyor" açıklamasını yaptı.