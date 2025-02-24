Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kaya Çilingiroğlu: Evlilik düşüncem yok - Magazin haberleri

        Kaya Çilingiroğlu: Evlilik düşüncem yok

        Kaya Çilingiroğlu, sevgilisiyle katıldığı bir etkinlikte, evlilik sorusuna açık bir yanıt verdi; "Bunları konuşmak için çok erken, niyetim yok" diyerek evlilik düşüncesinin olmadığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 22:02 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Evlilik düşüncem yok"
        ABONE OL

        Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı kız arkadaşıyla birlikte bir etkinliğe katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaya Çilingiroğlu, "İlişkiniz evliliğe doğru gidiyor mu?" sorusuna; "Bunları konuşmak için çok erken" yanıtını verdi. Muhabirlerin, "Peki niyet var mı?" sorusuna ise net bir şekilde, "Hayır" diyerek evlilik düşüncesi olmadığını belirtti.

        Ayrıca Kaya Çilingiroğlu, daha önce de, "Şu anda evlilik düşüncem yok" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kaya çilingiroğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RAMS Park'ta sessiz derbi!
        RAMS Park'ta sessiz derbi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Efkan Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Efkan Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Trump: Putin ile görüşmeler yapıyorum
        Trump: Putin ile görüşmeler yapıyorum
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Restoranda rehin aldığı ortağını öldürdü!
        Restoranda rehin aldığı ortağını öldürdü!
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...