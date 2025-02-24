Kaya Çilingiroğlu: Evlilik düşüncem yok
Kaya Çilingiroğlu, sevgilisiyle katıldığı bir etkinlikte, evlilik sorusuna açık bir yanıt verdi; "Bunları konuşmak için çok erken, niyetim yok" diyerek evlilik düşüncesinin olmadığını ifade etti
Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı kız arkadaşıyla birlikte bir etkinliğe katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaya Çilingiroğlu, "İlişkiniz evliliğe doğru gidiyor mu?" sorusuna; "Bunları konuşmak için çok erken" yanıtını verdi. Muhabirlerin, "Peki niyet var mı?" sorusuna ise net bir şekilde, "Hayır" diyerek evlilik düşüncesi olmadığını belirtti.
Ayrıca Kaya Çilingiroğlu, daha önce de, "Şu anda evlilik düşüncem yok" ifadelerini kullanmıştı.