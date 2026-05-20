        Kayalıklarda mahsur kaldılar

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde düşen çantalarını almak için mağaralar mevkisinde kayalıklardan inerek mahsur kalan 15 ve 16 yaşındaki 2 genç, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 00:59 Güncelleme:
        Eskişehir’in İnönü ilçesi Çarşı Mahallesi'ndeki Yumurta Pazarı mağaralar mevkisine giden 5 kişilik arkadaş grubundan 2 genç, düşen çantalarını almak için dik yamaçtaki mağaralar bölgesinden indi. Bir süre sonra indikleri bölgeden yukarıya çıkamayan gençler, mahsur kaldı.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve DAK ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve kayalık arazide titiz bir çalışma yürüten ekipler, mahsur kalan gençlerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından 2 genç, mahsur kaldığı alandan kurtarıldı.

        Tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilen ve durumlarının iyi olduğu anlaşılan 2 genç daha sonra ailelerine teslim edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

